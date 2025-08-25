إعلان

صيحة الظهر المكشوف أبرزت قوامها.. مايا دياب بإطلالة جريئة

08:09 م الإثنين 25 أغسطس 2025
كتبت- شيماء مرسي

نشرت الفنانة مايا دياب عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة صور جديدة.

ووفقا لـ "popsugar"، صيحة الظهر المكشوف تبرز جمال منطقة الظهر وتضفي جاذبية ورقي وأناقة على المرأة.

كما أنها تعد صيحة جريئة تمنح المرأة الثقة والحرية، ويمكن ارتدائها في المناسبات الرسمية والحفلات.

وأطلت مايا بفستان جريء باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف وبفتحة ساق جريئة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا يبرز ملامح وجهها.

واختارت مايا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها.

مايا دياب اطلالة مايا دياب
