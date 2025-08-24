بچامة حرير بـ115 ألف جنيه.. أحمد سعد يلفت الأنظار في أحدث ظهور له

كتبت- أميرة حلمي:

لفت الفنان أحمد سعد الأنظار في أحدث ظهور له بإطلالة كاجوال فاخرة حملت توقيع دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana.

اعتمد "سعد" على قميص قصير الأكمام من الحرير الأخضر، تميز بتطريز شعار الدار (DG) على الجيب، مع تفاصيل أنيقة من التطريز الأبيض على الأطراف. بلغ سعر القميص 5100 ريال قطري، أي ما يقارب 68 ألف جنيه.

ونسّق القميص مع شورت رياضي واسع من نفس الخامة واللون، زُيّن بالتطريز ذاته، ليمنح الإطلالة مظهرًا متناغمًا يوحي بأنها قطعة واحدة تشبه “البچامة”. وصل سعر الشورت إلى حوالي 3500 ريال قطري، بما يعادل 46 ألف جنيه.

وبذلك وصلت قيمة الإطلالة الكاملة إلى ما يقارب 115,400 جنيه مصري.

هذه الصيحة تُعرف عالميًا باسم Luxury Loungewear، حيث يجتمع القميص السيلكي الكلاسيكي مع الشورت الرياضي ليحقق توازنًا بين الأناقة والراحة، في مزيج يعكس توجهات الموضة الحديثة.