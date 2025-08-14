بسنت شوقي تخطف الأنظار بإطلالة عفوية.. والسر في "الابوبو"

كتبت- نرمين ضيف الله:

أطلت الفنانة بسنت شوقي بإطلالة صيفية على الشاطيء باللون الأصفر، ممزوجة بالنقوش التايجر.

ونسقت مع الإطلالة قبعة "Brown" ، وموقع آمازون يعرض قبعة براون بنفس الاستايل

تبلغ تكلفتها 115 ريال وفق موقع "آمازون" أي ما يعادل بالجنيه المصري 1481 جنيه.

واللافت أنها كانت تحمل دمية من "الابوبو"، وعلقت على الصورة "التوأم مع Ququ".

تبلغ قيمة دمية الابوبو "الكوبي" التي ظهرت معها وفق موقع"علي بابا" 17.95 درهم، أي ما يعادل 236.88 جنيه مصري، والمعروف أنا أسعار الابوبو تختلف من موقع لأخر وتتراوح أسعارها.

دلالات الإطلالة وفق صيحات الموضة العالمية مثل صحيفة "Vogue".

الملابس ملائمة للأجواء الحارة، وتعبر عن الراحة والانطلاق.

والدُمية (Ququ) التي ترتدي نفس الإكسسوارات تدل على الحس الفكاهي، والحب للمرح، وربما جانب طفولي أو تلقائي في شخصية بسنت شوقي.