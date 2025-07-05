بفستان لامع جريء.. هنا الزاهد بإطلالة مبهرة في أحدث ظهور

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار بإطلالة ساحرة ومبهرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الذهبي اللامع، يتميز بتصميم أنيق وبسيط بقصة مستقيمة، كما أنه مزينا بتطريزات لامعة.

المكياج وتسريحة الشعر

أكملت هنا إطلالتها بمكياج يبرز ملامحها الجذابة، مع التركيز على العيون لإضفاء لمسة من الجاذبية.

أما تسريحة الشعر، اختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

الإكسسوارات

اختارت إكسسوارات بسيطة، مكونة من خاتم، أقراط، وأسورة.

مميزات الفستان الذهبي اللامع

يمنح الفستان باللون الذهبي اللامع مرتديته مظهرا ملكيًا وأنيقا للغاية، وجاذبية وثقة بالنفس عالية، وحضور مميز في أي مناسبة.

كما أن الفستان بهذا اللون لا يحتاج إلى الكثير من الإكسسوارات الإضافية، يمكن الاكتفاء بقطع بسيطة وأنيقة، وفقا لموقع "coveti".