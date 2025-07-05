إعلان

بفستان لامع جريء.. هنا الزاهد بإطلالة مبهرة في أحدث ظهور

09:42 م السبت 05 يوليه 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    هنا الزاهد
  • عرض 8 صورة
    هنا الزاهد
  • عرض 8 صورة
    هنا الزاهد
  • عرض 8 صورة
    هنا الزاهد
  • عرض 8 صورة
    هنا الزاهد
  • عرض 8 صورة
    هنا الزاهد
  • عرض 8 صورة
    هنا الزاهد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:
خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار بإطلالة ساحرة ومبهرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الذهبي اللامع، يتميز بتصميم أنيق وبسيط بقصة مستقيمة، كما أنه مزينا بتطريزات لامعة.

المكياج وتسريحة الشعر
أكملت هنا إطلالتها بمكياج يبرز ملامحها الجذابة، مع التركيز على العيون لإضفاء لمسة من الجاذبية.

أما تسريحة الشعر، اختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

الإكسسوارات
اختارت إكسسوارات بسيطة، مكونة من خاتم، أقراط، وأسورة.

مميزات الفستان الذهبي اللامع
يمنح الفستان باللون الذهبي اللامع مرتديته مظهرا ملكيًا وأنيقا للغاية، وجاذبية وثقة بالنفس عالية، وحضور مميز في أي مناسبة.

كما أن الفستان بهذا اللون لا يحتاج إلى الكثير من الإكسسوارات الإضافية، يمكن الاكتفاء بقطع بسيطة وأنيقة، وفقا لموقع "coveti".

هنا الزاهد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

حفاظًا على سلامة المواطنين.. توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي
شديد الحرارة واضطراب الملاحة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأحد
بدون قوائم.. 201 طلب فردي في أول أيام الترشح لمجلس الشيوخ (تفاصيل)