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مايا دياب بإطلالة جريئة وملفتة في أحدث ظهور

11:26 م الأربعاء 02 يوليو 2025
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كتبت- أسماء مرسي:

تألقت المطربة اللبنانية مايا دياب مؤخرًا بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الأزرق الفاتح بتصميم "كب"، ومن خامة الجينز.

تفاصيل المكياج وتسريحة الشعر والإكسسوارات

أكملت مايا إطلالتها بمكياج ناعم بدرجات النيود الذي أبرز جمالها الطبيعي، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

ونسقت مع الفستان حذاءً باللون الأسود، وأكملت أناقتها بمجوهرات مميزة تكونت من أقراط متدلية وقلادة أنيقة.

فستان الجينز.. قطعة عصرية ومتنوعة

فستان الجينز من القطع الأكثر أناقة وتنوعا في عالم الموضة، حيث يمكن تنسيقه بعدة طرق مختلفة ليناسب مختلف الإطلالات، سواء كانت كاجوال أو للمناسبات الخاصة.

كيفية تنسيق فستان الجينز

لإطلالة كاجوال وعملية، يمكن ارتداء فستان الجينز مع أحذية رياضية، أو صنادل مسطحة، أما إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة أكثر أناقة للمناسبات، فيمكن تنسيقه مع أحذية بكعب عالٍ، وصنادل أنيقة، وإكسسوارات لامعة، وفقا لموقع "velvetheart".

مايا دياب إطلالة مايا دياب
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