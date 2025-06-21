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الأبيض يليق بها.. تارا عماد بإطلالة جريئة تخطف الأنظار

10:58 م السبت 21 يونيو 2025
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كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة تارا عماد بفستان أبيض أنيق باللون الأبيض، تميز بوجود فتحة ساق جريئة، وذلك خلال عدة صور جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون النيود يبرز ملامحها الطبيعية.

واختارت تارا تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من حلق وأسورة.

الفستان الأبيض خيارا مثاليا لإبراز جمال بشرتك الطبيعي، ما يمنحك إطلالة جذابة، كما أنه يتناسب مع مكياج بدرجات الألوان النيود.

بالإضافة إلى يمكن تنسيقه مع العديد من الإكسسوارات والمجوهرات، وفقا لموقع "makeyourimage".

تارا عماد إنستجرام تارا عماد إطلالة تارا عماد
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