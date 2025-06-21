بفستان جريء ومكشوف.. 6 صور ومعلومات عن إطلالة صبا مبارك

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة صبا مبارك بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

فستان أسود جريء

اختارت صبا مبارك فستانا أسود طويلا لامعا، تميز بقصة "الكب" التي تبرز الكتفين، وبفتحة ساق جريئة على أحد الجانبين.

هذا الفستان جاء بتصميم انسيابي يبرز قوامها الرشيق، وهو من توقيع مصممة الأزياء مرام حليم، بتنسيق من الاستايلست محمد أشرف.

لمسات المكياج والشعر والمجوهرات

أكملت صبا إطلالتها بحذاء مفتوح بكعب عالٍ باللون الأسود، ليتناسب مع لون الفستان ويضفي عليها طولا ورشاقة.

أما بالنسبة لتصفيفة الشعر، اعتمدت تسريحة قصيرة ومموجة منحتها مظهرا عصريا وجذابا.

والمكياج، اختارت صبا درجات الألوان النيود الهادئة، والتي أبرزت ملامحها الطبيعية، تحت إشراف خبير التجميل أجور كيرال.

وزُينت إطلالتها بلمسة من المجوهرات، حيث تزينت بعدة أساور أنيقة وخاتم، من العلامة التجارية الفاخرة "كارتييه".

سر جاذبية الفستان الأسود

الفستان الأسود قطعة أساسية في خزانة كل امرأة أنيقة، فهو يضفي جمالا فريدا على جميع أنحاء الجسم.

وبفضل لونه الداكن، يمنح مظهرا أنحف ويجعل مرتديته تبدو أطول وأكثر رشاقة، ما يجعله الخيار الأمثل للمناسبات التي تتطلب إطلالة أنيقة وجذابة.