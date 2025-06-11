إعلان

إلهام شاهين تخطف الأنظار بإطلالة فرعونية أنيقة.. من وراء تصميم الفستان؟

11:22 م الأربعاء 11 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الفنانة إلهام شاهين بإطلالة أنيقة
  • عرض 8 صورة
    الفنانة إلهام شاهين بإطلالة أنيقة
  • عرض 8 صورة
    الفنانة إلهام شاهين بإطلالة أنيقة
  • عرض 8 صورة
    الفنانة إلهام شاهين بإطلالة أنيقة
  • عرض 8 صورة
    الفنانة إلهام شاهين بإطلالة أنيقة
  • عرض 8 صورة
    الفنانة إلهام شاهين بإطلالة أنيقة
  • عرض 8 صورة
    الفنانة إلهام شاهين بإطلالة أنيقة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة أنيقة ومميزة مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، من توقيع مصمم الأزياء يوسف العبيدي.

الفستان الأسود الأنيق

ارتدت إلهام فستانا طويلا باللون الأسود، ذو أكمام واسعة، مع خامة شفافة في الأطراف، مما يضيف لمسة من الرقي والأناقة.

الياقة المزينة والمستوحاة من التراث الفرعوني

القطعة الأبرز في الإطلالة هي الياقة العريضة والمزينة بشكل لافت للنظر حول الرقبة والصدر، مستوحاة من القلائد الفرعونية القديمة.

نسقت مع إطلالتها حزام ذهبي عند منطقة الخصر.

تسريحة الشعر والمكياج

اختارت تسريحة شعر أنيقة ومرفوعة، مع وضع مكياج يبرز ملامح وجهها بوضوح بيد خبير التجميل على إسماعيل.

ونسقت مع الإطلالة حذاء أسود بكعب عالٍ.

وزينت إطلالتها بمجوهرات بسيطة تتناسب مع الياقة المزينة مكونة من حلق دائري، وخاتم.

إلهام شاهين بإطلالة فرعونية الفنانة إلهام شاهين إلهام شاهين بإطلالة أنيقة إلهام شاهين مرتدية فستان باللون الأسود
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"تصميم الكتف الواحد".. 8 صور ومعلومات عن فستان وإطلالة مي عمر

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

بيان مشترك.. 20 دولة عربية وإسلامية يدينون الهجمات الإسرائيلية على إيران
الأكبر في إسرائيل.. ماذا يعني ضرب مصفاة حيفا ؟
برقم الجلوس.. أحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة - (رابط)