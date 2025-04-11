بحسب سنك وذوقك.. خبيرة موضة تكشف أسرار تنسيق ملابس الصيف

قبل التوجه لشراء ملابس الصيف، قدّمت خبيرة الموضة وعارضة الأزياء ديبا بيان مجموعة من النصائح الضرورية، لتنسيق الألوان والموديلات المناسبة لكل شخص وفقًا لاحتياجاته الشخصية.

وأوضحت "بيان" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ اختيار الموديل واللون هو أمر بالغ الأهمية، ويجب أن يعتمد على عمر الشخص وطبيعة جسمه، مؤكدة أنّ عالم الموضة لا يتبع قاعدة ثابتة، بل ينبغي أن يكون مرتبطًا بما يتناسب مع الفرد.

تنسيق ملابس الصيف للسيدات فوق الـ50 عامًا

بالنسبة للسيدات اللاتي تخطين سن الخمسين، نصحت خبيرة الموضة باختيار الألوان الفاتحة والابتعاد عن الألوان الداكنة، إذ إن الألوان الغامقة قد تضيف مظهرًا أكبر من السن الحقيقي.

كما وجهت نصيحة خاصة للمحجبات بتجنب اختيار "الإيشارب" باللون الداكن، لأن هذا الاختيار قد يضيف عمرًا أكبر.

الاتجاهات الحديثة في الموضة

وعن الاتجاهات الحديثة في الموضة، أشارت إلى أهمية استخدام الخامات الطبيعية أو المُعاد تدويرها، داعية إلى دعم الورش المحلية التي تروج لهذه الممارسات البيئية، مؤكدة أن الأزياء ليست مجرد ملابس، بل هي تعبير عن القيم التي يعتنقها الشخص.

ونصحت "ديبا" بضرورة توثيق المهارات الخاصة بتنسيق الملابس عبر مقاطع الفيديو، التي تساعد على تقديم أفكار جديدة وطرق متعددة لارتداء القطع ذاتها.

وأكدت أن الشغف في عالم الأزياء مهم، لكن المعرفة والتعلم لهما الأولوية، مشيرة إلى أن مفاهيم الموضة لا يجب أن تكون محكومة بمقاييس الوزن والطول التقليدية.