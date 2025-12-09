"جمعت بين الفخامة والبساطة".. مي عمر بلوك ناعم في أحدث ظهور

تألقت الفنانة مي عمر بلوك جذاب في أحدث ظهور لها، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت مي بجمبسوت "كت" باللون الأبيض يتميز بـ أرجل واسعة وإكستنشن بنفس اللون.

وفقا لـ "lemon8"، يمكن ارتداء الجمبسوت باللون الأبيض في الحفلات والسهرات، كما إنه يتماشى مع معظم ألوان البشرة.

واعتمدت مي مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود يتماشى مع لون بشرتها.

أما شعرها اختارت مي أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي وحقيبة يد صغيرة باللون الأخضر.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وساعة يد وأسورة.