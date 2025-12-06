بقصة الكب.. ريم سامي بإطلالة جريئة في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة صبا مبارك بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

أطلت صبا مرتدية طقم مكون من قطعتين جاكيت قصير باللون الأزرق من خامة "الدانيم" مزين بتطريزات فضية، ونسقت معه جيب قصير فوق الركبة بنفس اللون والخامة.

واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع الفستان حذاء باللون الأسود.

وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.