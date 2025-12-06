إعلان

جاكيت وجيب قصير".. صبا مبارك بإطلالة جريئة في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر

كتب : مصراوي

07:38 م 06/12/2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    صبا مبارك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- أسماء مرسي:
ظهرت الفنانة صبا مبارك بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

أطلت صبا مرتدية طقم مكون من قطعتين جاكيت قصير باللون الأزرق من خامة "الدانيم" مزين بتطريزات فضية، ونسقت معه جيب قصير فوق الركبة بنفس اللون والخامة.

واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع الفستان حذاء باللون الأسود.

وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.

صبا مبارك طلالة صبا مبارك مهرجان البحر الأحمر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026
تعيينات جديدة بـ"الكهرباء".. نوعية وشروط الوظائف المطلوبة 2025