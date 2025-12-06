إعلان

خطفت الأنظار بـ"البرجندي".. أسماء جلال تتألق في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر

كتب : مصراوي

07:24 م 06/12/2025
كتبت- أسماء مرسي:
ظهرت الفنانة أسماء جلال بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

أطلت أسماء مرتدية فستان طويل باللون "البرجندي" بقصة "الأوف شولدر"، تميز بأنه بقصة انسيابية على الجسم.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الداكن.

واختارت أسماء تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من حلق وخاتم.

أسماء جلال إطلالة أسماء جلال مهرجان البحر الأحمر

