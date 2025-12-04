إعلان

بفستان جريء وبدلة كلاسيكية.. ماجد المصري وزوجته على ريد كاربت البحر الأحمر

كتبت- شيماء مرسي

07:08 م 04/12/2025
  • عرض 2 صورة
    الفنان ماجد المصري

أطل الفنان ماجد المصري رفقة زوجته بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء خلال فعاليات افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

وارتدى ماجد بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.

أما زوجته ظهرت بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستان طويل باللون الفضي بقصة "الكب" مزينا بتطريزات باللون الفضي.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق.

