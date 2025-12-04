قصة السمكة.. رزان جمال بفستان غريب في افتتاح مهرجان البحر الأحمر
كتبت- أسماء مرسي:
عرض 2 صورة
عرض 2 صورة
ظهرت الفنانة رزان جمال بإطلالة لامعة على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.
أطلت رزان بفستان طويل بصيحة الظهر المكشوف باللون الفضي اللامع بقصة انسيابية على الجسم، كما تميز بأنه مزينا بتطريزات لامعة.
واعتمدت مكياجا هادئا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.
ونسقت مع اللوك حذاء أنيق فضي.
وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.