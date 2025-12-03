أناقة ورُقي.. ياسمين صبري بإطلالة جذابة- ما سر اللوك؟

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار بإطلالتها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت ياسمين مرتدية "فيست" باللون الأسود مع تفاصيل أو مطرزة باللون الأبيض، ونسقت معه بنطلون جينز بقصة كلاسيكية باللون الأزرق الداكن.

واعتمدت مكياجا ناعما وهادئا بدرجات النيود، كما اختارت أن تترك خصلات شعرها المموج بشكل انسيابي على كتفيها.

ونسقت مع اللوك حذاء أنيق باللون الأبيض، وحقيبة باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة، وقلادة، بالإضافة إلى ساعة يد.

ارتداء "فيست" يساعد على إبراز القوام ومنح الجسم مظهرا أكثر أناقة، خاصة عند تنسيقه مع بنطلون جينز كاجوال، كما أنه يُسهل تنسيقه مع الإكسسوارات، وفقا لموقع "outfitsonflee".