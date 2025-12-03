إعلان

"لوك جريء".. 4 صور ومعلومات عن إطلالة ملكة جمال لبنان 2025

كتب : أسماء مرسي

03:07 م 03/12/2025
أطلت ملكة جمال لبنان 2025، بيرلا حرب، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت بيرلا فستانا طويلا باللون الفضي اللامع، تميز بأنه بقصة الكب وبقصة ضيقة على الجسم، ومزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين، من دار الأزياء اللبنانية "clo beirut"، وتنسيق الاستايلست جوني متى غريب.

واعتمدت مكياجا ترابيا من تنفيذ خبير التجميل اللبناني بسام فتوح، واختارت تصفيفة الشعر المرفوعة لأعلى بواسطة المصفف طوني عيسى.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون الفضي.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من عقد، وحلق.

بيرلا حرب ملكة جمال لبنان 2025 اطلالة بيرلا حرب

