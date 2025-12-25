لفتت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، الأنظار بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واختارت فستان فضي طويل بتصميم أنيق، مع فتحة ساق جريئة؛ حيث اختارت فستان سهرة فضيًا لامعًا.

جاء الفستان بقصّة كورسيه راقية من دون أكتاف، مع فتحة ستق جانبية مرتفعة.



ومن ناحية الجمالية؛ اختارت مكياج عيون سموكي؛ وأحمر شفاه من النيود، مع شعر أسود طويل.



ووفق موقع "Harper’s Bazaar" فإن القماش الفضي اللامع من أبرز العناصر المستخدمة في الأزياء المسائية والسهرات، لما يحمله من معانٍ جمالية ورمزية متعددة، أبرزها، الأناقة والفخامة والقوة والثقة والجرأة في نفس الوقت.