بفستان لامع.. هدى الإتربي بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة هدى الإتربي إطلالة أنيقة، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

اختارت هدى فستانًا أسود ضيقًا مرصعًا بالترتر اللامع يبرز جمال القوام ويضفي لمسة من البريق الراقي.

الفستان يتميز بتصميم "هالتر" مزين بسلاسل ذهبية متشابكة على حواف الرقبة والكتفين.

ما أضاف لمسة جريئة وعصرية تعكس قوة الشخصية والذوق الرفيع.

ونسقت مع الإطلالة مكياج ناعم بلون ذهبي وبرونزي متناسق، وتسريحة شعر مرفوعة بأناقة تُظهر تفاصيل الفستان بوضوح.

وأكملت اللوك بإكسسوارات ذهبية بسيطة، مكونة من خاتم ضخم وسوار رفيع، مما حافظ على توازن الإطلالة بين الفخامة والرقي.

ووفق صحيفة "Vogue" فإن استخدام هدى الأتربي لتصميم "هالتر" المزين بسلاسل ذهبية متشابكة على حواف الرقبة والكتفين له عدة معاني في عالم الموضة:

الفخامة والترف.

القوة والجرأة.

الإغراء الأنيق:

حيث أن هذا التصميم

يبرز الرقبة والكتفين عند هدى الأتربي بطريقة جذابة.