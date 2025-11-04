إعلان

نادين الراسي بفستان جريء.. لماذا اختارت قماش المخمل؟

كتب : مصراوي

05:45 م 04/11/2025
    نادين الراسي بفستان جريء
    نادين الراسي بفستان جريء
    إطلالة نادين الراسي

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة نادين الراسي بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، يتميز قماش المخمل بلمعانه، كما إن ارتدائه يمنح المرأة مظهرا ملكيا وأنيقا للغاية، وبالإضافة إلى ذلك، فهو مناسب جدا لأزياء الشتاء والخريف.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كنتفيها، بطريقة تناسب الإطلالة الأنيقة التي ظهرت بها.

وزُينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وأسورة.

نادين الراسي طلالة نادين الراسي حدث ظهور لـ نادين الراسي

