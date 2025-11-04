إعلان

سميرة سعيد بـ لوك جذاب ومختلف.. كيف أطلت؟

كتب : مصراوي

05:30 م 04/11/2025
    سميرة سعيد بـ لوك جذاب ومختلف.. كيف أطلت؟
    سميرة سعيد
    إطلالة سميرة سعيد
    المطربة سميرة سعيد

كتبت-شيماء مرسي

ظهرت المطربة سميرة سعيد بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت سميرة قميص باللونين الأبيض والرصاصي، ونسقت مع إطلالتها بنطلون باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، بواسطة الميكي أرتيست أميرة المالكي.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كنتفيها، بطريقة تناسب الإطلالة الأنيقة التي ظهرت بها.

وزُينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وأسورة.

