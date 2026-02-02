إعلان

"تريدلاين" تخفض أسعار هواتف iPhone 17 في السوق المصري

كتب : دينا خالد

11:17 ص 02/02/2026 تعديل في 11:35 ص

خفضت سلسلة متاجر تريدلاين، الموزع الرسمي لأجهزة أبل في مصر، أسعار هواتف iPhone 17 رسميًا، جاء ذلك في استجابة سريعة من الشركة لرغبة المستهلكين داخل السوق المصري.

وشمل التخفيض موديلات iPhone 17 pro max و iPhone 17 pro و iPhone air، وجاءت الأسعار الجديدة بعد التخفيض كالتالي:

iPhone 17 Pro Max 256GB L.E 87,777

iPhone 17 Pro Max 512GB

L.E 107,700

iPhone 17 Pro Max 1TB

L.E 119900

iPhone 17 Pro Max 2TB.

LE 149900

Phone Air 256GB L.E 69,900

iPhone Air 512GB L.E 89,900

iPhone Air 1TB L.E 99,900

iPhone 17 Pro 256GB L.E 83,333

iPhone 17 Pro 512GB L.E 99,900

iPhone 17 Pro 1TB L.E 115,500

وقال محمد مدحت، العضو المنتدب لشركة تريدلاين، إن الشركة قررت الاستجابة للمطالب التي انتشرت في الأيام الأخيرة التي تطالب بخفض الأسعار، وذلك بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية داخل منظومة الهواتف داخل مصر.

وأضاف مدحت، أن خطوة تخفيض الأسعار جاءت كجزء من مسؤوليتنا تجاه المجتمع المصري خاصة الذين يرغبون في اقتناء أحدث موديلات هواتف آيفون.

