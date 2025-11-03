“ينحني الزمن أمام مجد مصر”، لم تكن مجرد عبارة شعرية، بل كانت رسالة خالدة حملها فستان السيدة انتصار السيسي خلال احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.

الفستان الذي خطف الأنظار بتصميمه الملكي الأنيق من إبداع مصممة الأزياء المصرية مرمر حليم، جاء محمّلًا بتفاصيل دقيقة تعبّر عن روح مصر القديمة، حيث نُقشت الجملة الشهيرة بالتطريز اليدوي باللغة الهيروغليفية، في لمسة فريدة تمزج بين الأصالة والحداثة.

اختارت مرمر حليم اللون الأسود الملكي ليكون خلفية تبرز بريق الرموز الذهبية، فيما جاء التصميم متناسقًا مع أجواء الحدث التاريخي الذي ينتظره العالم منذ سنوات — افتتاح صرح يخلّد عبقرية المصري القديم ويمثل أحد أهم الإنجازات الثقافية في القرن الحديث.