ملكة جمال العالم 2025 تخطف الأنظار بإطلالتها

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت أوبال سوشاتا ملكة جمال العالم لعام 2025 الأنظار بإطلالتها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت أوبال فستان قصير باللون الرصاصي، تميز بأنه بقصة محددة عند منطقة الخصر أبرزت قوامها.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوعة لأعلى التي تتناسب مع إطلالتها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة باللون الأحمر الناري.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم، بالإضافة إلى نظارة شمسية.

تعتاد ملكة جمال العالم على لفت أنظار متابعيها بإطلالات أنيقة وساحرة، تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، مع اعتماد صيحات "الكب" و"الأوف شولدر" التي تضفي عليها لمسة من الجاذبية.