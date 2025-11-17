نسرين طافش تتألق بـ بدلة جذابة.. سر الإطلالة

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة نسرين طافش بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أضفت البدلة التي ارتدتها الفنانة نسرين طافش على الإطلالة مظهرا أنيقا، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيقها مع مجوهرات جذابة، كما فعلت الفنانة.

وأطلت نسرين بـ بدلة أنيقة باللون الرصاصي مكونة من فيست كت وبنطلون وبليزر.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود أبرز جمالها.

واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تتناسب إطلالتها الساحرة التي ظهرت بها.

وزينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات مكونة من ساعة يد وأسورة وخاتم وسلسلة.