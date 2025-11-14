لبلبة بإطلالة أنيقة في اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي
كتبت- شيماء مرسي
ظهرت الفنانة لبلبة بإطلالة جذابة خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.
وارتدت لبلبة فستان طويل باللون الأخضر الفاتح بصيحة الأوف شولدر.
ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الأسود.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا،، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.
واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.
وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.