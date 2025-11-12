إعلان

ليلى علوي بفستان كالعروس في افتتاح مهرجان القاهرة

كتبت- شيماء مرسي

07:42 م 12/11/2025
تصوير-إسلام فاروق

ظهرت الفنانة ليلى علوي على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة خلال حضورهما افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.

وارتدت ليلى فستان طويل باللونين الأبيض والأسود مزينا بالكامل من تطريزات باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

وتستمر فعاليات المهرجان التي ستقام في دار الأوبرا المصرية حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

