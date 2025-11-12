كالعروس.. درة بإطلالة ساحرة في افتتاح مهرجان القاهرة

“اتلبس قبل كده”.. أروى جودة تتألق في افتتاح "القاهرة السينمائي" بفستان

تصوير- إسلام فاروق

ظهرت الفنانة درة، بإطلالة ساحرة كالعروس، خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.

وأطلت درة مرتدية فستان طويل باللون الأبيض بقصة انسيابية على الجسم، وبصيحة الأوف شولدر.

نسقت مع الفستان قفازات باللون الفضي اللامع.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وعقد.

وتستمر فعاليات المهرجان التي ستقام في دار الأوبرا المصرية حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.