في عقد قرانها.. مي عز الدين بـ "لوك" يجمع بين الرقي والأناقة

احتفلت الفنانة مي عز الدين بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني في أجواء أسرية بسيطة ومميزة.

وخطفت مي الأنظار خلال عقد قرانها بإطلالة جذابة تجمع بين الرقي والبساطة والجاذبية.

وظهرت مي بفستان أنيق باللون الأوف وايت بصيحة الأوف شولدر من التول المنسدل والمتعدد الطبقات.

ووفقا لمجلة "فوج" المتخصصة في الأزياء والموضة، يعتبر قماش التل مناسبا لتصميم فساتين حفلات الزفاف والخطوبة، حيث أنه يمنح العروس إطلالة جذابة تخطف الأنظار.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي مكياجا ترابيا بألوان النيود الذي أبرز ملامحها وعينيها بطريقة ممتازة دون مبالغة.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة أنيقة تناسب عقد قرانها.

أما زوجها ارتدى بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.