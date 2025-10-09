شاركت هنا شيحة مجموعة من الصور عبر إنستجرام خلال مشاركتها وتكريمها في مهرجان "جيلنا" للأفلام القصيرة.

ظهرت هنا شيحة بإطلالة أنيقة تمزج بين الكلاسيكية والرقي بلمسة فنية تناسب أجواء التكريم والمهرجان.

ارتدت فستان جينز داكن بتصميم أنيق ومحتشم، تم تنسيقه بشكل كلاسيكي مع قميص أبيض بأكمام طويلة وياقة مغلقة.

ليمنحها حضورًا راقٍ وبسيطًا في الوقت ذاته.

واختارت سلسلة طويلة متعددة الطبقات تتدلّى على الفستان، منسّقة بذوق لتضيف عمقًا بصريًا وأناقة لافتة.

وبروش كلاسيكي مثبت عند الياقة، يعكس ذوقًا راقيًا وتفاصيل أنثوية.

سوار ذهبي بسيط وأنيق على معصم اليد يضيف لمسة من الفخامة الهادئة.

مشاركتها جاءت خلال تكريمها من المركز الكاثوليكي في الدورة الثانية من مهرجان "جيلنا" للأفلام القصيرة، حيث عبّرت عن امتنانها واعتزازها بالتكريم وتقديرها لدور الفن في نشر السلام والتأمل.

سر لوك هنا شيحة وفق صحف عالمية:

مزج الجينز الداكن مع القميص الأبيض لإطلالة تجمع بين الكاجوال والكلاسيك.

2.استخدام إكسسوارات بسيطة وأنيقة مثل السلسلة الطويلة والبروش لإضافة لمسة فاخرة.

3.مكياج طبيعي وتسريحة شعر ناعمة تبرز جمالها بشكل هادئ وأنيق.

4.اختيار تصميم محتشم وراقي يناسب المناسبة الرسمية والتكريم.

5.التوازن بين البساطة والاحترافية يعطيها حضور واثق بدون مبالغة.