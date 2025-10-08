"سحر اللون الأبيض".. 4 صور ومعلومات عن إطلالة تارا عماد

أسيل عمران بفستان جذاب.. ما سر اللوك؟

ظهرت الفنانة تارا عماد بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت تارا مرتدية بدلة بقصة واسعة باللون الأبيض.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم، وأسورة.

تفاصيل الإطلالة:

البدلة من دار الأزياء الفرنسية "CHANNEL".

المكياج من تنفيذ خبير التجميل ياسين ديالو.

بينما تسريحة الشعر بواسطة المصفف إتيان سيكولا.

المجوهرات من تصميم دار "كارتييه " للمجوهرات الفاخرة.