تارا عماد بإطلالة جذابة.. كيف نسقت اللوك؟

ظهرت الفنانة تارا عماد بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وفقا لـ "فوج"، تسريحة ذيل الحصان تمنح المرأة مظهرا جذابا، وبالإضافة إلى ذلك يمكن اعتمادها مع المكياج الناعم، كما فعلت الفنانة تارا عماد.

وارتدت تارا قميص باللون الأبيض ونسقت معه فيست باللون الأسود وبنطلون باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت تارا تسريحة الشعر ذيل الحصان التي تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت نادية إطلالتها بمجوهرات باكسسوارات مكونة من حلق وخاتم.