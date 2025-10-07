إعلان

تارا عماد بإطلالة جذابة.. كيف نسقت اللوك؟

كتب : شيماء مرسي

12:58 م 07/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الفنانة تارا عماد
  • عرض 3 صورة
    الفنانة تارا عماد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة تارا عماد بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وفقا لـ "فوج"، تسريحة ذيل الحصان تمنح المرأة مظهرا جذابا، وبالإضافة إلى ذلك يمكن اعتمادها مع المكياج الناعم، كما فعلت الفنانة تارا عماد.

وارتدت تارا قميص باللون الأبيض ونسقت معه فيست باللون الأسود وبنطلون باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت تارا تسريحة الشعر ذيل الحصان التي تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت نادية إطلالتها بمجوهرات باكسسوارات مكونة من حلق وخاتم.

تارا عماد بإطلالة جذابة تارا عماد على إنستجرام إطلالة تارا عماد تارا عماد بتسريحة ذيل الحصان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اليوم.. إقامة عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم بمسقط رأسه ببني عامر في الشرقية