إطلالات لا تشبه أحدًا.. نجمات كسَرن القواعد بجرأة تخطف الأنظار (صور)

عام 2025 عامًا استثنائيًا في عالم الموضة العربية حيث خرجت النجمات عن القواعد المعتادة وقدمن إطلالات جريئة ولافتة جعلتهن حديث مواقع التواصل ومحرّري الموضة.

من الألوان الصارخة إلى النقوش الحيوانية والتصاميم الغريبة، لذا في التقرير التالي يستعرض لكم لايف استايل "مصراوي"، أبرز نجمات عربيات أثبتن أن الجرأة يمكن أن تكون أنيقة وساحرة في آنٍ واحد.

رانيا يوسف

خطفت الفنانة رانيا يوسف الأنظار بإطلالة راقية وجريئة في آنٍ واحد، حيث اختارت فستانًا طويلًا باللون الأسود من خامة المخمل الفاخر، جاء بتصميم مكشوف الأكتاف وبفتحة ساق جريئة أضفت عليه لمسة أنثوية لافتة.

تميز الفستان بقصته الضيقة التي أبرزت قوامها، فيما اختارت حقيبة صغيرة مرصعة بالكريستال لتضيف بريقًا متناسقًا مع عقد ماسي بسيط زاد من فخامة الإطلالة.

أكملت اللوك بحذاء أسود كلاسيكي بكعب عالٍ، ومكياج ناعم بدرجات دافئة ركز على العيون، مع تسريحة شعر مرفوعة بأناقة منحتها حضورًا لافتًا.

إطلالة رانيا يوسف جمعت بين الفخامة والجرأة، وأكدت أنها تعرف كيف توازن بين الأناقة الراقية واللمسة الجريئة التي تميز أسلوبها دائمًا.

هيفاء وهبي

تظهر هيفاء وهبي بإطلالة لافتة وساحرة باللون اللافندر الفاتح المائل إلى البنفسجي، وهو من الدرجات الهادئة التي تضيف لمسة أنثوية راقية.

اختارت فستانًا طويلًا بقماش لامع براق يعكس الإضاءة برقة، وجاء التصميم ضيقًا عند الخصر ليبرز قوامها، مع أكمام طويلة وفتحة جريئة عند الساق أضفت جرأة وأناقة في الوقت نفسه.

نسقت مع الإطلالة حقيبة صغيرة مرصعة بالكريستال تزيد من فخامة اللوك، بينما اختارت مكياجًا ناعمًا يركّز على العيون السموكي والرموش الكثيفة، مع أحمر شفاه نود وردي.

أما شعرها فتركته منسدلًا بطول خصلاته مع تموجات خفيفة تعزز من الطابع الأنثوي الجذاب.

مي عمر

في الصورة، تألقت مي عمر بإطلالة تجمع بين الفخامة والجرأة في آنٍ واحد، أثناء حضورها إحدى فعاليات دار المجوهرات Messika.

ارتدت فستانًا أسود قصيرًا من الأمام وطويل الذيل من الخلف، بتصميم درامي راقٍ يبرز قوامها بأسلوب أنثوي أنيق.

الفستان جاء بقماش ساتان مطفي فاخر مع قصة قلب عند الصدر تضفي لمسة رومانسية كلاسيكية، فيما أضاف الذيل الطويل من الخلف طابعًا ملوكيًا جذابًا.

نسقت مي الإطلالة مع حذاء أسود بكعبٍ عالٍ مدبب، وأكملت اللوك بلمسة عصرية من خلال نظارات سوداء صغيرة منحتها حضورًا قويًا وعصريًا.

أما المجوهرات فكانت من Messika، حيث اختارت طقمًا ماسيًا فاخرًا من عقد وخاتم وأساور لامعة أضفت بريقًا فخمًا على اللوك.

من الناحية الجمالية، اختارت مكياجًا هادئًا بألوان ترابية يركز على العينين، مع تسريحة شعر منسدل بتموجات ناعمة زادت من جاذبيتها.

نانسي عجرم

أطلت المطربة نانسي عجرم بإطلالة جريئة خلال مشاركتها في إحياء حفل مسابقة ملكة جمال لبنان 2025، وذلك ظهر في مجموعة من الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ارتدت فستان طويل باللون الأزرق الفاتح، يتميز بأنه بقصة الكب ومكشوفا عند منطقة الصدر، ومزود بفتحة ساق جريئة.

واعتمدت مكياجا بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

جورجينا

ارتدت جورجينا فستان طويل جريء باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، من تصميم "Balenciaga"، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا على الجانبي.