من السخرية إلى الشهرة.. 15 صورة لمشاهير تعرضوا للتنمر لأسباب غريبة

واجه العديد من المشاهير التنمر والسخرية في مراحل مبكرة من حياتهم وطفولتهم، مما ترك آثارا سلبية عميقة وشعورا بالحزن لديهم.



وفي هذا الصدد، نرصد لكم أبرز المشاهير الذين تعرضوا للتنمر والسخرية، وفق ما كشفت مجلة "people".



ليدي جاجا



تعرضت الممثلة الأمريكية ليدي جاجا للتنمر في المدرسة، وذلك بسبب شكلها، مما جعلها تكره الذهاب للمدرسة وتسبب لها في الكثير من المشكلات النفسية.



بريانكا تشوبرا جوناس



اضطرت الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا جوناس إلى تغيير مدرستها والانتقال من الهند إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد تعرضها للتنمر في المرحلة الثانوية من زميلة لها كانت تكرهها بسبب إعجاب حبيبها بها.



إميلي بلنت



كان التلعثم في الكلام سبب لتعرض الممثلة البريطانية إميلي بلنت للتنمر خلال سنوات دراستها.



جانيل باريش



كشفت النجمة الأمريكية جانيل باريش تعرضها للتنمر خلال سنوات الدراسة الثانوية.



وأوضحت أن اختلافها عن بقية زملائها، حيث كانت تفضل الأنشطة المسرحية بعد المدرسة على الاختلاط الاجتماعي، جعلها تتعرض للسخرية والشتائم لأنها لم تكن الفتاة المحبوبة على الإطلاق.



لوني تشافيس



تعرض الممثل الشاب الأمريكي لوني تشافيس للتنمر بسبب وجود فجوة في أسنانه.



بليك ليفلي



كشفت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية بليك ليفلي أنها تعرضت للسخرية في طفولتها وتحديدا في المدرسة الابتدائية بسبب طولها وشعرها الأشقر.