"الأزرق يليق بها".. 7 صور ومعلومات عن إطلالة يارا

كتب : شيماء مرسي

06:30 م 14/10/2025
كتبت- شيماء مرسي

ظهرت المطربة يارا بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وارتدت يارا فستان طويل منفوش باللون الأزرق بقصة الكب ومزينا بالتطرزات، من تصميم "maison7dubai -libeirutcouture".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة "fadiaelmendelek".

واختارت يارا تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة، بواسطة "wassimsteve".

وزينت يارا إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم، من تصميم "samrajewellery".

