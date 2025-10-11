إعلان

فستان شفاف وجريء.. مايا دياب بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور

كتب : أسماء مرسي

10:50 م 11/10/2025
ظهرت المطربة مايا دياب بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت مايا مرتدية فستان طويل شفاف باللون الأسود بقصة ضيقة على الجسم

واعتمدت مكياجا قويا بدرجات الألوان الترابية، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.

ارتداء فستان أسود يمنح المرأة مظهرا أنيقا، كما يتميز بقدرته على إضفاء لمسة من الرقي، ويساعد أيضا على إبراز ملامح الجسم بطريقة متناسقة، حيث يُعرف بقدرته على إخفاء العيوب البسيطة ومنح الجسم مظهرا أنحف، وفقا لموقع "makeyourimage".

مايا دياب إطلالة مايا دياب إنستجرام مايا دياب

