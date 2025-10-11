6 صور ساحرة.. إطلالة أنيقة لـ ملكة جمال العالم 2025

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت ملكة جمال العالم 2025، أوبال سوشاتا، الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت أوبال مرتدية جاكيت قصير مزيج من اللونين الأبيض والأسود، ونسقت أسفله توب أبيض وبنطلون واسع أسود.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع الإطلالة حذاء أنيق باللون الذهبي اللامع.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم، وعدة أساور.

ودائما ما تخطف ملكة جمال العالم أنظار محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجذابة والأنيقة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والملابس الكاجوال.