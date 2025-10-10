أثارت الجدل بإطلالتها الأخيرة.. 20 صورة لـ أجمل إطلالات هيفاء وهبي

ملك بدوي تتألق بفستان قصير أسود منقط بالأبيض في أحدث ظهور لها.. سر اختيار

أثارت الفنانة هيفاء وهبي الجدل بفستان قصير مصنوع من الجلد بقصة "الكب" ونسقت معه قفازات ونظارة شمسية بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر.

وتركت هيفاء شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وفي هذا السياق، نرصد لكم أجمل إطلالات الفنانة هيفاء وهبي، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

فستان باللون الموف ارتدت الفنانة هيفاء وهبي فستان طويل باللون الموف بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

فستان باللون الأسود أطلت هيفاء فستان طويل باللون الأسود بقصة الأوف شولدر شفاف من الأسفل، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

فستان باللون البرتقالي تألقت هيفاء بفستان طويل باللون البرتقالي بأكمام طويلة مفتوحة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

معطف باللون الفوشيا ظهرت هيفاء بمعطف طويل باللون الفوشيا ونسقت أسفله بنطلون بنفس اللون وحذاء باللون الذهبي، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

فستان باللون الأبيض ارتدت هيفاء فستان باللون الأبيض فستان بقصة الأوف شولدر وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.