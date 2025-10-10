لفتت الفنانة يارا السكري الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث شاركت جمهورها صورة جديدة بإطلالة أنثوية ناعمة وأنيقة، حازت على إعجاب واسع من المتابعين.

وقد اختارت يارا قفطانا طويلا باللون الأبيض، تميز بقصة انسيابية بسيطة، وزين بشريطة ذهبية، مما أبرز رشاقتها وأضاف لمسة من الفخامة الهادئة إلى الإطلالة.



وظهرت في الصورة وخلفها الأهرامات، ما منح المشهد طابعا مميزا يجمع بين الأصالة والأناقة.

سر اختيارها اللوك

وجاء اختيار اللون الأبيض ليعكس نقاء الإطلالة وهدوءها، وهو لون كثيرا ما يستخدم للتعبير عن السلام الداخلي والبساطة الراقية، كما يمنح مظهرا مشرقا وهادئا، خاصة في الإطلالات النهارية.

أما من حيث تصفيف الشعر، فقد اعتمدت يارا تسريحة منسدلة طبيعية، مع مكياج ناعم أبرز ملامحها برقة وبدون مبالغة، مما أضفى على مظهرها لمسة من التوازن بين البساطة والجاذبية.

وقد لاقت الإطلالة تفاعلا كبيرا من جمهورها، الذين أثنوا على ذوقها الرفيع وحسن اختيارها للألوان والتصاميم التي تبرز جمالها بطابع عصري وأنيق.