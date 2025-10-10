داليا البحيري بإطلالة شبابية.. وهذا سر اختيارها اللوك

خطفت الفنانة داليا البحيري الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تألقت بإطلالة رياضية عصرية تجمع ببراعة بين الأناقة والراحة.

اختارت داليا طقمًا رياضيًا باللون الكحلي الداكن من علامة "أديداس"، مزينًا بخطوط جانبية باللون البرتقالي، ونسقت معه بلوزة بيضاء بسيطة أضفت لمسة من النقاء والعصرية على مظهرها.

هذه الإطلالة المتناسقة تعكس بساطة عصرية مفعمة بالحيوية، تؤكد قدرة داليا على اختيار قطع تجمع بين الأناقة والعملية في آنٍ واحد.

ظهرت تسريحة شعرها منسدلة بتموجات طبيعية ناعمة، مع مكياج هادئ أظهر ملامحها الأنثوية بشكل جذاب.

وقد أضفت الخلفية الطبيعية المليئة بالأشجار الخضراء جوًا من الانتعاش والطاقة الإيجابية، مما زاد من تألقها وروحها المرحة في الصور.

تفاعل جمهور داليا بشكل واسع مع الصور، مشيدين ببساطتها وأناقتها الدائمة، مؤكدين أنها تمتلك سرًا في تحقيق التوازن المثالي بين الراحة والأناقة في كل ظهور لها.

سر اختيار داليا البحيري اللوك وفق صيحات الموضة

تعكس إطلالة داليا البحيري الرياضية الأنيقة وسط الطبيعة مفهومًا حديثًا للجمال يعتمد على البساطة المتقنة التي تجمع بين الأناقة والراحة.

اختيارها لطقم رياضي أنيق بلون كحلي هادئ مع لمسات برتقالية يعكس روح الشباب والحيوية، بينما البلوزة البيضاء البسيطة تضفي توازنًا ناعمًا، مما يجعل اللوك مثالياً للنشاطات اليومية والخروج في أجواء طبيعية.