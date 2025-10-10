إعلان

داليا البحيري بإطلالة شبابية.. وهذا سر اختيارها اللوك

كتب : محمود عبده:

04:42 م 10/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 5 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 5 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 5 صورة
    داليا البحيري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة داليا البحيري الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تألقت بإطلالة رياضية عصرية تجمع ببراعة بين الأناقة والراحة.

اختارت داليا طقمًا رياضيًا باللون الكحلي الداكن من علامة "أديداس"، مزينًا بخطوط جانبية باللون البرتقالي، ونسقت معه بلوزة بيضاء بسيطة أضفت لمسة من النقاء والعصرية على مظهرها.

هذه الإطلالة المتناسقة تعكس بساطة عصرية مفعمة بالحيوية، تؤكد قدرة داليا على اختيار قطع تجمع بين الأناقة والعملية في آنٍ واحد.

ظهرت تسريحة شعرها منسدلة بتموجات طبيعية ناعمة، مع مكياج هادئ أظهر ملامحها الأنثوية بشكل جذاب.

وقد أضفت الخلفية الطبيعية المليئة بالأشجار الخضراء جوًا من الانتعاش والطاقة الإيجابية، مما زاد من تألقها وروحها المرحة في الصور.

تفاعل جمهور داليا بشكل واسع مع الصور، مشيدين ببساطتها وأناقتها الدائمة، مؤكدين أنها تمتلك سرًا في تحقيق التوازن المثالي بين الراحة والأناقة في كل ظهور لها.

سر اختيار داليا البحيري اللوك وفق صيحات الموضة

تعكس إطلالة داليا البحيري الرياضية الأنيقة وسط الطبيعة مفهومًا حديثًا للجمال يعتمد على البساطة المتقنة التي تجمع بين الأناقة والراحة.

اختيارها لطقم رياضي أنيق بلون كحلي هادئ مع لمسات برتقالية يعكس روح الشباب والحيوية، بينما البلوزة البيضاء البسيطة تضفي توازنًا ناعمًا، مما يجعل اللوك مثالياً للنشاطات اليومية والخروج في أجواء طبيعية.

داليا البحيري لفنانة داليا البحيري وضة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أول تعليق من البيت الأبيض على فوز الفنزويلية ماتشادو بنوبل للسلام