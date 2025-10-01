ملكة جمال الكون بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

ملكة جمال العالم بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها



أطلت ملكة جمال الكون 2025، برافينار سينج، بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"



ظهرت برافينار مرتدية توب باللون البني، ونسقت أسفله بنطلون جينز باللون الفاتح.



اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، وركزت على رسمة عيونها.



بينما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.



ونسقت مع إطلالتها كلاتش أنيق باللون الأسود.



وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من قلادة، وحلق، وأسورة، بالإضافة إلى نظارة شمسية باللون الأسود.



ودائما ما تخطف برافينار أنظار متابعيها ومحبيها بإطلالتها التي تتنوع بين الفساتين القصيرة والطويلة والجريئة، والملابس الكاجوال.