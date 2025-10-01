إعلان

ملكة جمال الكون بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

كتب : أسماء مرسي

09:00 م 01/10/2025
أطلت ملكة جمال الكون 2025، برافينار سينج، بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"


ظهرت برافينار مرتدية توب باللون البني، ونسقت أسفله بنطلون جينز باللون الفاتح.


اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، وركزت على رسمة عيونها.


بينما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.


ونسقت مع إطلالتها كلاتش أنيق باللون الأسود.


وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من قلادة، وحلق، وأسورة، بالإضافة إلى نظارة شمسية باللون الأسود.


ودائما ما تخطف برافينار أنظار متابعيها ومحبيها بإطلالتها التي تتنوع بين الفساتين القصيرة والطويلة والجريئة، والملابس الكاجوال.

ملكة جمال الكون إطلالة جريئة برافينار

