ملك أحمد زاهر بإطلالة جذابة.. وهذا سر اللوك

كتب : أسماء مرسي

02:30 م 01/10/2025
أطلت الفنانة ملك أحمد زاهر بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ملك مرتدية جامبسوت باللون الأخضر الفاتح، ونسقت أسفله قميص باللون الأبيض.

اعتمدت ملك مكياجا ناعما بألوان النيود الناعمة، من تنفيذ خبيرة التجميل سلمى شريف.

بينما اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة لأعلى بواسطة مصفف الشعر عمر سويسي.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من قلادة وحلق، وخاتم، عدة أساور، بالإضافة إلى ساعة يد.

وفقا لموقع "Connected Apparel"، بفضل تصميمه كقطعة واحدة، يوفر الجامبسوت حلا عمليا وسريعا لمن تبحث عن إطلالة متكاملة دون الحاجة لتنسيق قطع متعددة، كما يمكن تنسيقه بسهولة مع إكسسوارات متنوعة للحصول على إطلالة مميزة.

ملك أحمد زاهر إنستجرام جامبسوت

