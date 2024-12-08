فستانها بـ 130 ألف.. يسرا بإطلالة محتشمة من دار أزياء سعودية في مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أميرة حلمي:

في الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائيّ، أبهرت يسرا الحضور بإطلالتها الأنيقة بفستان أخضر محتشم من تصميم دار الأزياء السعودية Honayda.

ارتدت يسرا فستان طويل بأكمام، يتميز بوجود تفاصيل من الطيات التي أضافت لمسة من الانسيابية للتصميم.

سعر الفستان على موقع بيعه يبلغ 2600 دولار، أي ما يعادل 130,702 جنيه.











اختيار اللون الأخضر وعلاقته بالسعودية

اللون الأخضر يحمل دلالة رمزية عميقة في المملكة العربية السعودية، حيث يُعد لون علم المملكة ويمثل رمزاً للنماء والاستقرار.











واعتمدت يسرا مكياجاً ناعماً أبرز ملامحها مع تصفيفة شعر كلاسيكية. ونسقت مع الفستان مجوهرات مرصعة بالأحجار الخضراء والتي تمثلت في القلادة والأقراط والخاتم من Cartier.









واختارت كلاتش وحذاء كعب عالي بنفس لون الفستان، مما جعل إطلالتها متناغمة.