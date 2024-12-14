مي عمر بفستان غريب.. أسوأ إطلالات النجمات في جميع أيام مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أسماء مرسي:

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة تألق العديد من نجمات الفن بإطلالات خطفت الأنظار على السجادة الحمراء، ولكن، ظهرت بعضهن بإطلالات غير موفقة أوبقصة قديمة.

في هذا الصدد، إليكم أسوأ إطلالات النجمات على مدار أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وفقا

لآراء مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لـ"مصراوي"، وناقد الموضة اللبناني باتريك خليل، عبر مقطع فيديو له بقناته الرسمية بمنصة "يوتيوب".

منى زكي

علق ناقد الموضة اللبناني باتريك خليل على اختيار الفنانة منى زكي لفستان بقصة الميرميد والريش الزائد، معتبرا أنه قصر من طولها وأفسد شكل جسمها.

أمينة خليل

بالرغم من إشادة باتريك بخامة وتصميم فستان أمينة خليل، إلا أنه اعتبر أن اللون النيود لم يكن موفقا، حيث أظهرها شاحبة وغير متناسقة مع بشرتها وملامح وجهها.

لبلبة

بينما رأت مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي أن إطلالة الفنانة لبلبة قديمة وغير مناسبة لقوامها.

بشرى

كما انتقدت "زينب" بدلة بشرى باللون الأخضر وربطة العنق السوداء، معتبرة أنها قللت من قيمة الإطلالة بشكل عام ولا تتناسب مع لون بشرتها.

نبيلة عبيد

وأشارت أيضا إلى أن فستان الفنانة نبيلة عبيد مع الحزام أسفل البطن جعلها تبدو بوزن زائد، كما أن قصته لم تتناسب مع قوامها وشكل جسمها.

هنا شيحة

بينما وصف "باتريك" فستان الفنانة هنا شيحة بأنه غريب ومثير للجدل، ويُشبه "لحاف سرير".

مي عمر

و أشاد ناقد الموضة اللبناني بإطلالة الفنانة مي عمر، لكنه أشار إلى أن طول الأكتاف لم يكن مناسبا لطول قامتها.

نادية الجندي

كما ارتدت الفنانة نادية الجندي فستانا بقصة قديمة ووزينت إطلالتها مجوهرات وحقيبة غير مناسبة، وفقا لما قالته زينب الشوربجي.

زينة

كما أشارت "زينب" إلى أن إطلالة الفنانة زينة كانت غير مناسبة لشكل جسمها وقصتها قديمة.