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صادمة وكارثية.. أسوأ إطلالات مهرجان البحر الأحمر السينمائي

05:56 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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  • عرض 19 صورة
    إطلالة إلهام شاهين في مهرجان البحر الأحمر
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    إطلالة شيرين رضا
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    إطلالة نبيلة عبيد في البحر الأحمر
  • عرض 19 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 19 صورة
    بشرى ببدلة باللون الأخضر
  • عرض 19 صورة
    بشرى
  • عرض 19 صورة
    زينة على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر
  • عرض 19 صورة
    زينة
  • عرض 19 صورة
    شيرين رضا
  • عرض 19 صورة
    فستان شيرين رضا
  • عرض 19 صورة
    فستان إلهام شاهين
  • عرض 19 صورة
    فستان نبيلة عبيد
  • عرض 19 صورة
    لبلبة
  • عرض 19 صورة
    نادية الجندي
  • عرض 19 صورة
    نبيلة عبيد
  • عرض 19 صورة
    نبيلة عبيد
  • عرض 19 صورة
    إطلالة بشرى
  • عرض 19 صورة
    إطلالة زينة
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كتبت- شيماء مرسي

ظهرت بعض نجمات الفن بإطلالات غير موفقة خلال حضورهن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أسوأ إطلالات لنجمات الفن في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وفقا لما ذكرته استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي لمصراوي.

لبلبة

أوضحت زينب أن إطلالة الفنانة لبلبة قديمة وغير مناسبة لقوامها، ما جعل إطلالتها غير موفقة.

بشرى

علقت مصممة الأزياء على إطلالة الفنانة بشرى قائلة: "البدلة باللون الأخضر مع ربطة العنق باللون الأسود قللت من قيمة الإطلالة بشكل عام، كما أنها لا تتناسب مع لون بشرتها.

نبيلة عبيد

أطلت الفنانة نبيلة عبيد بفستان مزود بحزام أسفل البطن، وهذا جعلها تبدو بوزن زائد، كما أن قصة الفستان لا تتناسب مع قوامها وشكل جسمها.

نادية الجندي

حصدت الفنانة نادية الجندي لقب أسوأ إطلالة في مهرجان البحر الأحمر، حيث اختارت فستان بقصة قديمة، كما أن المجوهرات والحقيبة غير ملائمة للإطلالة.

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان غير مناسب لشكل جسمها، كما أن قصته قديمة.

زينة

أما بالنسبة لإطلالة الفنانة زينة، فهي غير مناسبة لشكل جسمها وأيضا قصته قديمة.

شيرين رضا

ارتدت الفنانة شيرين فستان طويل باللون البيبي بلو واسع ومزينا بالأشرطة، ما جعل إطلالتها تبدو وكأنها علبة هدايا.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي إطلالات النجمات
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