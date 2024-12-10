صادمة وكارثية.. أسوأ إطلالات مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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"ملاءة سرير".. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في مهرجان البحر

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت بعض نجمات الفن بإطلالات غير موفقة خلال حضورهن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أسوأ إطلالات لنجمات الفن في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وفقا لما ذكرته استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي لمصراوي.

لبلبة

أوضحت زينب أن إطلالة الفنانة لبلبة قديمة وغير مناسبة لقوامها، ما جعل إطلالتها غير موفقة.

بشرى

علقت مصممة الأزياء على إطلالة الفنانة بشرى قائلة: "البدلة باللون الأخضر مع ربطة العنق باللون الأسود قللت من قيمة الإطلالة بشكل عام، كما أنها لا تتناسب مع لون بشرتها.

نبيلة عبيد

أطلت الفنانة نبيلة عبيد بفستان مزود بحزام أسفل البطن، وهذا جعلها تبدو بوزن زائد، كما أن قصة الفستان لا تتناسب مع قوامها وشكل جسمها.

نادية الجندي

حصدت الفنانة نادية الجندي لقب أسوأ إطلالة في مهرجان البحر الأحمر، حيث اختارت فستان بقصة قديمة، كما أن المجوهرات والحقيبة غير ملائمة للإطلالة.

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان غير مناسب لشكل جسمها، كما أن قصته قديمة.

زينة

أما بالنسبة لإطلالة الفنانة زينة، فهي غير مناسبة لشكل جسمها وأيضا قصته قديمة.

شيرين رضا

ارتدت الفنانة شيرين فستان طويل باللون البيبي بلو واسع ومزينا بالأشرطة، ما جعل إطلالتها تبدو وكأنها علبة هدايا.