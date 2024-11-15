بالأحمر الناري.. كندة علوش تخطف الأنظار في ثالت أيام القاهرة السينمائي

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بشرى وزوجها يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة كندة علوش خلال حضورها فعاليات ثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة أنيقة.

وارتدت كندة بدلة باللون الأحمر الناري، واختارت

تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

واعتمدت مكياجا ناعما.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.