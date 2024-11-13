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جرئية وجذابة.. ناهد السباعي بإطلالة ناعمة في افتتاح مهرجان القاهرة

09:04 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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    ناهد السباعي
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    جرئية وجذابة.. ناهد السباعي بإطلالة ناعمة في افتتاح مهرجان القاهرة
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة ناهد السباعي خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة ناعمة.

وارتدت ناهد فستانا طويلا باللون الأبيض من خامة الساتان، بقصة "الكب"، ومكشوفا عند منطقة البطن.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

ناهد السباعي اطلالة ناهد السباعي مهرجان القاهرة
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