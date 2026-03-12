ميونخ - (د ب أ):



قال نادي السيارات ADAC الألماني إن انخفاض ضغط هواء الإطارات لا يتسبب في زيادة استهلاك الوقود فحسب، بل يهدد أيضا سلامة القيادة.



خبراء السيارات يحذرون: ضبط ضغط الإطارات أمر حاسم لتجنب الحوادث وزيادة استهلاك الوقود



زيادة مسافة الكبح

وأوضح الخبراء الألمان أن انخفاض ضغط الهواء بمقدار نصف بار فقط في الإطار يؤثر بالسلب على خصائص السيارة؛ حيث ستحتاج السيارة إلى مسافة كبح أطول، كما قد تتأثر قدرة السيارة على الانعطاف. وفي الحالات القصوى، قد ينفجر الإطار عند السرعات العالية جدا.

وقد يؤدي انخفاض الضغط بمقدار 4ر0 بار فقط عن الضغط الموصى به إلى زيادة تآكل الإطارات. كما أن زيادة مقاومة دوران الإطارات تؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود بما يصل إلى 3ر0 لتر لكل 100 كيلومتر.

ولتجنب هذه المخاطر، ينبغي اتباع مواصفات الشركة المصنعة للسيارة فيما يتعلق بضغط الإطارات، عملا بأن قيم الضغط المُوصى بها للمحورين الأمامي والخلفي قد تختلف، ويجب أيضا ضبط الضغط الصحيح وفقا لوزن الحمولة والركاب.

مواضع البيانات

ويمكنك العثور على البيانات الخاصة بضغط هواء الإطارات في مواضع مختلفة، منها:

- ملصق جدول ضغط الإطارات على العمود B عند فتح الباب

- ملصق في صندوق القفازات

- جدول داخل غطاء خزان الوقود

- جداول ضغط الإطارات من الشركة المصنعة على الإنترنت.

مخاطر الزيادة

وأشار النادي الألماني إلى أن زيادة ضغط الإطارات ليست جيدة أيضا؛ فهي تؤثر سلبا على راحة القيادة وقد تؤدي إلى تآكل غير متساوٍ للإطارات.

ومع ذلك، غالبا ما يحدد المصنّعون حدا أدنى لضغط الإطارات لأسباب تتعلق براحة القيادة. ولن تؤثر زيادة الضغط بمقدار 2ر0 بار بشكل ملحوظ على الراحة، بل قد تُسهم في خفض استهلاك الوقود دون المساس بالسلامة.

كيفية الفحص

وينبغي فحص ضغط هواء الإطارات على سطح مستو وهي في حالة باردة أي قبل القيادة؛ حيث لا يجوز أن تكون الإطارات ساخنة جدا، على سبيل المثال بعد قطع مسافات طويلة على الطريق السريع.

وكإرشادات عملية، يوصي نادي السيارات الألماني بألا تتجاوز درجة حرارة مداس الإطار، أي المنطقة الملامسة للأسفلت، درجة الحرارة الفاترة. وإذا كان الإطار دافئا بشكل ملحوظ، فقد يكون ضغط الهواء المقاس مرتفعا جدا.