هل يمكن تزويد السيارات القديمة بنظام تحذير النقاط العمياء؟ وما سعره؟

يعتبر نظام تحذير النقاط العمياء (Blind Spot Monitoring) من أبرز تقنيات السلامة الحديثة التي أصبحت متوفرة في معظم السيارات الجديدة، حيث يساعد السائق على تجنب الحوادث الناتجة عن المركبات غير المرئية في المرايا الجانبية.

لكن، هل يمكن لأصحاب السيارات القديمة الاستفادة من هذه التقنية؟

يمكن تزويد السيارات القديمة بأنظمة تحذير النقاط العمياء عبر أطقم ما بعد البيع (Aftermarket Kits)، والتي تتوفر في الأسواق بأسعار متفاوتة.

تعتمد هذه الأنظمة على تركيب حساسات صغيرة في الإكصدام الخلفي أو الجانبي، ترتبط بوحدة تحكم ولمبات تحذيرية داخل المقصورة أو في المرايا الجانبية، لتنبيه السائق بوجود مركبة في النقطة العمياء.

كما تتوفر حلول أخرى مثل الكاميرات الجانبية المتصلة بشاشة عرض داخلية، أو المرايا الذكية المزودة بمصابيح LED للتحذير.

متوسط التكلفة

توجد خيارات بسيطة بتكلفة منخفضة جدًا، مثل المرايا التكميلية التي يتم تركيبها لتوسيع رؤية النقطة العمياء فقط، بأسعار تتراوح بين حوالي 80 إلى 300 جنيه، وذلك حسب الجودة والتصميم.

هناك أطقم متكاملة تنبيه النقاط العمياء بأسعار تتراوح بين 11.000 إلى 14.000 جنيه، مثل طقم رادار ‏24GHz المستخدم في كاشف النقاط العمياء الكامل.

نصائح قبل التركيب

يجب التأكد من جودة الحساسات والرادارات، وكذلك من ضمانها، لأن الأنظمة الرخيصة قد تفتقر للدقة وتصدر تحذيرات خاطئة.

ينصح كذلك بالتأكد من مطابقة التركيب للمعايير الكهربائية حتى لا يؤثر على أداء السيارة أو يسبب مشاكل في الكهرباء.

يذكر أن الأسعار المذكورة تشمل (تكاليف القطع + التركيب)، وقد يرتفع السعر من سيارة إلى أخرى إن كان التركيب معقدًا أو يتطلب إعادة تصميم في الإكصدام أو الأسلاك.

اقرأ أيضًا:

"يدير حربا من داخلها"| بوتين يصطحب رئيس وزراء الهند بسيارة أوروس الخارقة

بعد وقف إنتاجها رسميًا.. ما مصير مالكي بي واي دي F3 في مصر؟

بالصور.. توج التركية تطلق سيارتها T10X الكهربائية الجديدة في الأسواق

"الصين تقلب الطاولة".. السيارات الكهربائية أرخص من البنزين لأول مرة بالتاريخ

"لم تعد مليونية".. سيات إبيزا موديل 2025 بأسعار جديدة في سبتمبر

تنبؤات رئيس رابطة التجار تتحقق بشأن تراجع أسعار هذه السيارات

من 10 إلى 100 ألف كم.. صيانات دورية بسيطة تجاهلها يكلفك الكثير من المال

أرخص سيارة كهربائية لـBYD.. هل يطرحها الوكيل الجديد في مصر رسميًا؟