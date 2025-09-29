خبراء: احذر سماع هذه الأصوات في سيارتك وتجاهلها

برلين - (د ب أ):

أوصت مجلة السيارات (تيونينج بلوج) الألمانية قائدي السيارات بالانتباه دائما إلى الأصوات الصادرة من المحرك مثل أصوات الطرق الغريبة؛ حيث إنها تنذر بوجود أعطال في المحرك وأجزائه.

وأوضحت المجلة في موقعها على شبكة الإنترنت أن المحرك نادرا ما يطلق إشارات من دون سبب. وإذا كان السائق منتبهًا، فيمكنه اكتشاف المشكلات في وقت مبكر والتصرف قبل تفاقمها.

أبرز العلامات التحذيرية

وتتمثل أبرز العلامات التحذيرية في أصوات الطرق أو الاهتزاز عند التسارع وتراجع الأداء العام للسيارة أو انبعاث دخان أزرق أو أبيض من مجموعة العادم وزيادة ملحوظة في استهلاك الزيت أو رائحته وظهور أضواء التحذير على لوحة القيادة مثل لمبة فحص المحرك، بالإضافة إلى اهتزازات أو توقفات غير منتظمة في عمل المحرك.

وغالبا ما ترتبط هذه الأعراض بأعطال مثل تلف المحامل أو تآكل حلقات المكبس أو خلل في حشية رأس الأسطوانة أو حتى مشكلات في نظام الحقن. وقد يؤدي تجاهل هذه العلامات إلى أضرار متسلسلة تصل إلى توقف المحرك بالكامل.

وتتطلب عملية الإصلاح فحصا دقيقا للمحرك، ثم تفكيكه وتنظيف أجزائه، مع إعادة استخدام القطع القابلة للإصلاح واستبدال التالفة بأخرى جديدة. هذه الخطوة تقدم عدة فوائد؛ فهي أقل تكلفة بكثير من شراء محرك جديد.

الأعطال الأكثر شيوعا

وتتمثل الأعطال الأكثر شيوعا في تلف حشية رأس الأسطوانة، الذي يظهر بدخان أبيض أو وجود زيت في مياه التبريد وأعطال المكابس أو المحامل المصحوبة بأصوات طرق وفقدان في القوة وتلف التربو، الذي يتضح عبر أصوات صفير وضعف في ضغط الشحن، بالإضافة إلى أعطال في نظام الحقن، التي تسبب اهتزازات وانبعاث دخان أسود.