14 خطوة مهمة لتجهيز السيارة للقيادة في الخريف.. احذر تتجاهلها

مع بداية فصل الخريف يبدأ الطقس في التباين والتغير ما بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، فضلًا عن تساقط الأمطار في بعض الأوقات.

وفي هذه الأوقات من العام يصبح من الضروري أن يجهز السائقون سياراتهم لضمان قيادة آمنة وتجنب الأعطال المفاجئة.

ويؤكد خبراء الصيانة أن إهمال هذه الخطوة قد يعرض السيارة لمشكلات كبيرة على المدى القريب.

ويسلط التقرير الآتي الضوء على أبرز الفحوصات التي يجب إجراؤها لضمان قيادة سلسة ودون أعطال في الخريف:

1- فحص الإطارات

الإطارات هي خط الدفاع الأول على الطريق، لذلك يجب التأكد من سلامتها وعدم وجود تشققات أو تآكل بالنقوش. كما يُنصح بقياس ضغط الهواء بانتظام، لأن تغيّر درجات الحرارة قد يؤدي إلى انخفاضه أو زيادته.

2- مساحات الزجاج

مع احتمالية هطول الأمطار الخريفية، تصبح الرؤية الواضحة أمرًا أساسيًا. لذا يُنصح بفحص المساحات والتأكد من عدم تصلب أو تلف الكاوتش الخاص بها، واستبدالها إذا لزم الأمر.

3- نظام الإضاءة

تقصير ساعات النهار في الخريف يجعل من الإضاءة عاملاً مهمًا للقيادة الآمنة. يجب اختبار جميع المصابيح الأمامية والخلفية وإضاءة الضباب، مع تنظيف العدسات من أي أتربة أو اصفرار.

4- فحص البطارية

الطقس المتقلب يؤثر على كفاءة البطارية. لذلك يُنصح بفحص مستوى الشحن ونظافة الأقطاب، والتأكد من تثبيتها بإحكام، لتجنب أي عطل مفاجئ أثناء تشغيل السيارة.

5- أنظمة التدفئة والتكييف

رغم أن درجات الحرارة في الخريف ليست قاسية، إلا أن الصباح الباكر والليل قد يشهدان برودة ملحوظة. من الأفضل اختبار نظام التدفئة والتأكد من كفاءة التكييف لضمان راحة الركاب.

6- السوائل والزيوت

ينصح خبراء الصيانة بفحص مستوى زيت المحرك، وسائل التبريد، وسائل المكابح، بالإضافة إلى مياه الردياتير، واستكمال الناقص أو تغييره عند الحاجة.

7- تنظيف فتحات الصرف

أوراق الأشجار المتساقطة قد تسد فتحات تصريف المياه أعلى السيارة أو أسفل الزجاج الأمامي، ما يؤدي إلى تسرب المياه داخل المقصورة. لذا يجب تنظيفها بشكل دوري.

8- فحص الفرامل

التأكد من سلامة تيل وديسك الفرامل وعدم وجود أصوات غريبة، لأن الطرق المبتلة تحتاج قوة فرملة أكبر.

9- الكشف على نظام التعليق (العفشة)

التأكد من سلامة المساعدين والمقصات، لأنها ضرورية للتماسك على الطرق الزلقة.

10 - التأكد من الإطار الاحتياطي

فحص ضغط الإطار الاحتياطي وتجهيز أدوات تغيير الإطار للطوارئ.

11- تجهيز حقيبة الطوارئ

وضع مثلث عاكس، كشاف إضاءة، كابلات توصيل البطارية، طفاية حريق، ومعها إسعافات أولية.

12- فحص فلتر الهواء وفلتر التكييف

تغيير الفلاتر المسدودة يحسّن أداء المحرك والتدفئة ويقلل من تكثف الضباب الداخلي.

13- تلميع الزجاج ومعالجة الضباب

استخدام مواد مخصّصة تمنع تكثف الضباب على الزجاج الأمامي والخلفي.

14- تنظيف هيكل السيارة

إزالة الأتربة والأملاح المتراكمة على الهيكل السفلي لتفادي الصدأ مع الرطوبة والأمطار.

